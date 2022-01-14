«Фиорентина» требует круглую сумму за своего центрального защитника

Английский «Ньюкасл» заинтересовался центральным защитником «Фиорентины» Николой Миленковичем, но итальянский клуб не намерен просто так его отпускать.

«Ньюкасл» продолжает активно искать усиление на трансферном рынке в зимнее окно. В сферу английского клуба попал сербский защитник итальянской «Фиорентины» Никола Миленкович. Контракт 24-летнего центрального защитника с «фиалками» рассчитан до лета 2023 года, но при этом итальянский клуб не собирается просто так отпускать футболиста.

За Николу Миленковича «Фиорентина» затребовала у «Ньюкасла» 45 миллионов евро, сообщает The Sun. При этом на авторитетном портале Transfermarkt Миленкович оценивается в 23 миллиона. Пока неизвестно, будет ли английский клуб торговаться за футболиста, либо переключит своё внимание на других кандидатов.

В нынешнем сезоне Никола Миленкович провёл за «Фиорентину» во всех турнирах 19 матчей и забил два гола.