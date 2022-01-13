Агент Головина не стал отрицать интерес «Ньюкасла» к нападающему

Слухи о возможном трансфере полузащитника «Монако» Александра Головина в «Ньюкасл» имеют под собой почву - именно такой вывод можно сделать из реакции на соответствующий вопрос агента российского футболиста, Александра Клюева. Он дал понять, что вскоре появится гораздо больше информации на этот счет.

- Интересуется ли «Ньюкасл» Сашей? Пока ничего вам не скажу. Все попозже, - ответил Клюев на вопрос корреспондента «Sport24».

Головин в настоящий момент выступает за «Монако», в стан которого он перебрался после очень успешного выступления на чемпионате мира - 2018. До этого Головин несколько лет защищал цвета ЦСКА.