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Агент Головина не стал отрицать интерес «Ньюкасла» к нападающему

13 Января 2022 • 18:59 Комментировать
Ньюкасл
...
Уотфорд
2.02 3.60 3.65
15.01 18:00

Слухи о возможном трансфере полузащитника «Монако» Александра Головина в «Ньюкасл» имеют под собой почву - именно такой вывод можно сделать из реакции на соответствующий вопрос агента российского футболиста, Александра Клюева. Он дал понять, что вскоре появится гораздо больше информации на этот счет.

 - Интересуется ли «Ньюкасл» Сашей? Пока ничего вам не скажу. Все попозже, - ответил Клюев на вопрос корреспондента «Sport24».

Головин в настоящий момент выступает за «Монако», в стан которого он перебрался после очень успешного выступления на чемпионате мира - 2018. До этого Головин несколько лет защищал цвета ЦСКА. 

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Евро-Футбол.Ру,
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НЬЮКАСЛ УОТФОРД
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