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«Ньюкасл» интересуется форвардом сборной Новой Зеландии

10 Января 2022 • 01:34 Комментировать
Бёрнли
...
Лестер
3.00 3.35 2.40
15.01 18:00

Форвард сборной Новой Зеландии Крис Вуд, который также выступает за английский «Бёрнли», может перейти в «Ньюкасл».

«Ньюкасл» проявляет серьёзный интерес к 30-летнему центральному нападающему «Бёрнли». Крис Вуд готов сменить клубную прописку, а поэтому теперь «сорокам» нужно лишь договориться с руководством «Бёрнли». Ожидается, что трансфер может быть совершён уже на этой неделе, сообщает The Telegraph.

Напоминаем, что форвард оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в шесть миллионов евро.

В нынешнем сезоне Крис Вуд провёл за «Бёрнли» во всех турнирах 21 матч и отметился тремя голами.

За сборную Новой Зеландии Вуд выступает с 2009 года. На счету форварда 59 матчей и 27 забитых голов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Бёрнли Крис Вуд
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