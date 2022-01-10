«Ньюкасл» интересуется форвардом сборной Новой Зеландии

Форвард сборной Новой Зеландии Крис Вуд, который также выступает за английский «Бёрнли», может перейти в «Ньюкасл».

«Ньюкасл» проявляет серьёзный интерес к 30-летнему центральному нападающему «Бёрнли». Крис Вуд готов сменить клубную прописку, а поэтому теперь «сорокам» нужно лишь договориться с руководством «Бёрнли». Ожидается, что трансфер может быть совершён уже на этой неделе, сообщает The Telegraph.

Напоминаем, что форвард оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в шесть миллионов евро.

В нынешнем сезоне Крис Вуд провёл за «Бёрнли» во всех турнирах 21 матч и отметился тремя голами.

За сборную Новой Зеландии Вуд выступает с 2009 года. На счету форварда 59 матчей и 27 забитых голов.