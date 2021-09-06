«Тоттенхэм» примет меры в отношении игроков, отправившихся на матч сборной Аргентины

«Тоттенхэм» намерен применить дисциплинарные меры в отношении Джованни Ло Чельсо и Кристиана Ромеро, которых вчера во время матча Бразилии и Аргентины пытались задержать местные органы за нарушение условий карантина.

Журналисты Sky Sports передают, что руководство «шпор» осталось недовольно решением футболистов отправиться в Южную Америку несмотря на все запреты. Сообщается, что по приезду в Великобританию аргентинцам предстоит разговор с боссами клуба.

Парадоксально, но наставник команды Нуну Эшпириту Санту за пару дней до инцидента высказывался насчет имеющейся ситуации,заявив, что «Тоттенхэм» попытается предупредить опасность.