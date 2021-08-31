Клаудиньо: «Адаптация проходит спокойно»

Хавбек «Зенита» Клаудиньо прокомментировал своё попадание в заявку сборной Бразилии на предстоящие матчи.

Футболист российского чемпиона получил дебютный вызов в национальную команду своей страны на квалификационные матчи ЧМ-2022 против Чили, Аргентины и Перу: «Я рад этому вызову. Я сделаю всё, чтобы он был не первым и единственным, а одним из многих».

Клаудиньо отметил, что заслужить место в составе «селесао» ему удалось благодаря успешным выступлениям за свой прошлый клуб – «Ред Булл Бригантино», а также олимпийскую сборную.

Также 24-летний полузащитник поведал, как он освоился за две недели в «Зените». «Адаптация проходит спокойно. Дуглас Сантос, Вендел и Малком помогают мне», - цитирует Клаудиньо Sport24.