Скалони: «Я не позволю депортировать своих футболистов»

Представители аргентинской федерации прокомментировали срыв матча с Бразилией в рамках отборочной кампании чемпионата мира 2022 года.

- Я очень расстроен, - приводит слова главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони твиттер-аккаунт команды. - Я никого не обвиняю. Мне очень жаль, потому что был выбран неправильный момент для того, что произошло. Матч должен был стать шоу. У меня нет слов… Хочу, чтобы аргентинцы узнали, что мне пришлось пережить. Я не позволю депортировать своих футболистов.

- Произошедшее сегодня - очень плохой знак для футбола, - добавил глава АФА Клаудио Тапия. Четыре человека вышли на поле, чтобы прервать игру и сделать заявление. В КОНМЕБОЛ попросили игроков уйти в раздевалку.