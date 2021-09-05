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Скалони: «Я не позволю депортировать своих футболистов»

05 Сентября 2021 • 23:27 Комментировать (1)
Бразилия
0:0
Аргентина
2.40 3.10 3.50
остановлен

Представители аргентинской федерации прокомментировали срыв матча с Бразилией в рамках отборочной кампании чемпионата мира 2022 года.

- Я очень расстроен, - приводит слова главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони твиттер-аккаунт команды. - Я никого не обвиняю. Мне очень жаль, потому что был выбран неправильный момент для того, что произошло. Матч должен был стать шоу. У меня нет слов… Хочу, чтобы аргентинцы узнали, что мне пришлось пережить. Я не позволю депортировать своих футболистов.

- Произошедшее сегодня - очень плохой знак для футбола, - добавил глава АФА Клаудио Тапия. Четыре человека вышли на поле, чтобы прервать игру и сделать заявление. В КОНМЕБОЛ попросили игроков уйти в раздевалку.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Лионель Скалони Клаудио Тапия
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Комментарии (1)
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JUMPER
05 Сентября 2021 в 23:47
ай...энта примой касяк фифы...))) надыть було придусматреть такой вариант...))) а у них пахожа мазгов ни хватила...))) или думать тама некаму...усе мазга съель кавит 19...)))
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