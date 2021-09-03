Наставник сборной Аргентины: «Против Бразилии будет уже не так легко»

Сегодня ночью сборная Аргентины одержала победу над Венесуэлой в рамках отбора на чемпионат мира (1:3). Наставник аргентинцев поделился мыслями насчет сыгранного матча, а также заговорил о предстоящем противостоянии с бразильцами.

В интервью пресс-службе местной ассоциации футбола Лионель Скалони подвел итоги поединка, заявив, что несмотря на определенные трудности по ходу встречи, его подопечные выполнили поставленную задачу. Также главный тренер сказал, чего ждет от дуэли с Бразилией: «Против них будет уже не так легко. Тем более, мы походим к матчу в статусе чемпиона континента».

Напомним, что поединок сборных Бразилии и Аргентины запланирован на 5 сентября. На данный момент «селесао» опережают команду Скалони на 6 очков после семи проведенных туров.