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Премьер-лига

Тите: «Я хочу иметь в распоряжении всех футболистов в лучшем виде»

03 Сентября 2021 • 15:15 Комментировать (1)
Чили
0:1
Бразилия
окончен

Главный тренер бразильской сборной Тите прокомментировал отсутствие в заявке не ближайшие игры отбора к чемпионату мира футболистов из АПЛ.

Как известно, представители английской Премьер-лиги пришли к общему решению не отпускать во время международной паузы футболистов в сборные, входящие в зону повышенного риска из-за ситуации с COVID-19. Речь идёт суммарно о 60 игроках, многие из которых – бразильцы.

«Для футболистов из Англии это институциональный контекст. Я хочу иметь в распоряжении всех футболистов в лучшем виде. Я контактировал со всеми, и парни хотели быть здесь.

Каждый имеет право говорить. Есть некие факторы, которые помешали футболистам отправиться играть за свою сборную», - приводит слова Тите Transfermarketweb.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Английская Премьер-лига Тите
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Комментарии (1)
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ARTUR
03 Сентября 2021 в 15:27
ковид лишь предлог не отпускать , а футболерам не ехать
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