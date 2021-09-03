Тите: «Я хочу иметь в распоряжении всех футболистов в лучшем виде»

Главный тренер бразильской сборной Тите прокомментировал отсутствие в заявке не ближайшие игры отбора к чемпионату мира футболистов из АПЛ.

Как известно, представители английской Премьер-лиги пришли к общему решению не отпускать во время международной паузы футболистов в сборные, входящие в зону повышенного риска из-за ситуации с COVID-19. Речь идёт суммарно о 60 игроках, многие из которых – бразильцы.

«Для футболистов из Англии это институциональный контекст. Я хочу иметь в распоряжении всех футболистов в лучшем виде. Я контактировал со всеми, и парни хотели быть здесь.

Каждый имеет право говорить. Есть некие факторы, которые помешали футболистам отправиться играть за свою сборную», - приводит слова Тите Transfermarketweb.