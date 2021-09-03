Лаутаро: «Матч с Бразилией будет «огненным»

Уже в воскресенье, 5 сентября, состоится встреча сборных Бразилии и Аргентины. Это будет первый поединок команд после финала Копа Америка, в котором аргентинцы одержали победу.

Ожиданиями от предстоящей игры поделился и нападающий Лаутаро Мартинес, который забил один из голов сегодняшнего матча против Венесуэлы на выезде (1:3). «Противостояние с Бразилией будет огненным. Эти дуэли являются уникальными, поэтому мы должны наилучшим образом подготовиться», - цитирует слова Лаутаро пресс-служба сборной.

Стоит напомнить, что бразильцы в этой квалификации к чемпионату мира очков пока не теряли, а вот Аргентина уже успела трижды сыграть вничью.