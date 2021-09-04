В последние дни в среде футбольных фанатов снова стали возникать предположения о том, что Неймар набрал пару лишних килограммов. Бразильский футболист решил развеять эти слухи, опубликовав серию фотографий без футболки. Судя по снимкам, проблем с лишним весом у Неймара действительно нет.