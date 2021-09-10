ФИФА может отозвать запрет на футболистов из Бразилии, выступающих в АПЛ

Игроки из английской Премьер-лиги, которые пропустили матчи своей сборной в сентябре, могут вернуться на поле уже в ближайших матчах чемпионата.

По информации источника The Telegraph, клубы АПЛ близки к примирению с Бразильской конфедерацией футбола, ранее направившую в ФИФА запрос на запрет восьми футболистам «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Лидса» выходить на поле в играх с 10 по 14 сентября.

Сообщается, что сегодня Бразилия может отозвать свои требования, как это сделали ранее Мексика и Парагвай. В переговоры были включены власти Великобритании, пообещавшие, что во время следующей международной паузы футболисты смогут беспрепятственно выехать, чтобы помочь своим национальным командам в играх отбора к чемпионату мира.

Прежде Уле Гуннар Сульшер раскритиковал решение ФИФА и CBF.