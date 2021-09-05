Бразилия рискует получить техническое поражение в матче с Аргентиной

Накануне отборочного матча чемпионата мира 2022 года между Бразилией и Аргентиной все разговоры не о тактике или предвкушении футбола, а о том, сыграет ли квартет гостей, прибывший из Премьер-лиги Англии. Бразильцы в лице национального Агентcтва здравоохранения требуют, чтобы Эмилиано Мартинес, Кристиан Ромеро, Джованни Ло Чельсо и Эмилиано Буэндия отбыли карантин. Тем не менее, аргентинцы включили игроков в заявку на матч, и они прибыли на стадион вместе с партнерами.

Как сообщает TNT Sports, если Бразилия будет настаивать на том, чтобы футболисты из АПЛ не играли, тогда получит техническое поражение. Такое решение приняли в КОНМЕБОЛ.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.