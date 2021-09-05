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Чемпионат мира 2022

Бразилия рискует получить техническое поражение в матче с Аргентиной

05 Сентября 2021 • 21:36 Комментировать (1)
Бразилия
0:0
Аргентина
2.40 3.10 3.50
остановлен

Накануне отборочного матча чемпионата мира 2022 года между Бразилией и Аргентиной все разговоры не о тактике или предвкушении футбола, а о том, сыграет ли квартет гостей, прибывший из Премьер-лиги Англии. Бразильцы в лице национального Агентcтва здравоохранения требуют, чтобы Эмилиано Мартинес, Кристиан Ромеро, Джованни Ло Чельсо и Эмилиано Буэндия отбыли карантин. Тем не менее, аргентинцы включили игроков в заявку на матч, и они прибыли на стадион вместе с партнерами.

Как сообщает TNT Sports, если Бразилия будет настаивать на том, чтобы футболисты из АПЛ не играли, тогда получит техническое поражение. Такое решение приняли в КОНМЕБОЛ.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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