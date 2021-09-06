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Чемпионат мира 2022

Что вчера произошло в матче Бразилия - Аргентина, и почему отменили матч

06 Сентября 2021 • 00:01 Комментировать
Бразилия
0:0
Аргентина
2.40 3.10 3.50
остановлен

Отборочный матч чемпионата мира 2022 года Бразилия - Аргентина вместо праздника фееричного футбола превратился в клоунаду. В самом начале игры бразильские власти сорвали ее проведение, пытаясь прямо с поля отправить четверых аргентинцев на карантин. Речь идет о прибывших из английской Премьер-лиги  Эмилиано Мартинесе, Кристиане Ромеро, Джованни Ло Чельсо и Эмилиано Буэндии.

Сборная Аргентины отказалась продолжать матч без своих игроков и немедленно отправилась в раздевалку, откуда вскоре отправилась в автобус и покинула стадион. Матч был официально отменен, несмотря на старания капитана гостей Лионеля Месси о чем-то договориться.

Ранее КОНМЕБОЛ предупредил бразильскую федерацию о потенциальном техническом поражении, если будут попытки запретить аргентинским футболистам принять участие в матче.

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Сборная Бразилии Сборная Аргентины
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