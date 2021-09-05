Названы имена игроков, из-за которых матч Бразилия - Аргентина был со скандалом остановлен

Матч квалификации чемпионата мира 2022 года Бразилия - Аргентина был прерван из-за выхода на поле представителей бразильского органа здравоохранения. Они пытались прямо во время игры отправить аргентинских футболистов на карантин, так как они прибыли из Англии и не отбыли обязательную самоизоляцию. Речь идет о следующих игроках из Премьер-лиги: Эмилиано Мартинесе, Кристиане Ромеро, Джованни Ло Чельсо и Эмилиано Буэндии.

Ранее стало известно о том, что КОНМЕБОЛ пригрозил бразильцам техническим поражением, если данным футболистам попытаются запретить сыграть в этом матче.