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Чемпионат мира 2022

​ФИФА запустила дисциплинарное производство по скандальному матчу Бразилия – Аргентина

07 Сентября 2021 • 20:47 Комментировать
Бразилия
0:0
Аргентина
2.40 3.10 3.50
остановлен

ФИФА объявила о запуске дисциплинарного производства по мотивам скандального матча отбора на чемпионат мира-2022 между сборными Бразилии и Аргентины. Как известно, игра продлилась всего несколько минут. Затем на поле появились официальные лица (предположительно, из местных органов здравоохранения), которые пытались разобраться с четырьмя игроками сборной Аргентины, представляющими клубы АПЛ. Вероятно, они нарушили правила въезда в Бразилию в условиях пандемии. В настоящий момент в страну нельзя въезжать людям, которые на протяжении последних 14 дней находились в Великобритании.

ФИФА в своём заявлении о запуске дисциплинарного расследования сообщила, что обеим сторонам было предложено предоставить информацию о фактах, которые привели к срыву матча. После сбора информации её будет изучать дисциплинарный комитет ФИФА.

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