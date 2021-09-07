​ФИФА запустила дисциплинарное производство по скандальному матчу Бразилия – Аргентина

ФИФА объявила о запуске дисциплинарного производства по мотивам скандального матча отбора на чемпионат мира-2022 между сборными Бразилии и Аргентины. Как известно, игра продлилась всего несколько минут. Затем на поле появились официальные лица (предположительно, из местных органов здравоохранения), которые пытались разобраться с четырьмя игроками сборной Аргентины, представляющими клубы АПЛ. Вероятно, они нарушили правила въезда в Бразилию в условиях пандемии. В настоящий момент в страну нельзя въезжать людям, которые на протяжении последних 14 дней находились в Великобритании.

ФИФА в своём заявлении о запуске дисциплинарного расследования сообщила, что обеим сторонам было предложено предоставить информацию о фактах, которые привели к срыву матча. После сбора информации её будет изучать дисциплинарный комитет ФИФА.