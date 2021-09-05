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Чемпионат мира 2022

Месси и Скалони прокомментировали срыв матча с Бразилией

05 Сентября 2021 • 23:06 Комментировать (1)
Бразилия
0:0
Аргентина
2.40 3.10 3.50
остановлен

На протяжении часа не удаётся возобновить отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины. И шансы на то, что футболисты сегодня порадуют болельщиков своим мастерством, просто ничтожны. Матч официально отменен.

Бразильские власти прервали игру для того, чтобы заставить четверку аргентинцев из Премьер-лиги пройти обязательный карантин. Гости покинули поле и отказываются играть в таком случае.

Капитан аргентинцев Лионель Месси вступил в переговоры с представителем Анвиса: «Мы здесь были три дня. Мы все ждали этого матча. Почему вы не пришли раньше?»

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони добавил: «Нас никто не уведомил».

Ранее КОНМЕБОЛ пообещал присудить бразильцам техническое поражение в случае препятствий для игры футболистов из АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Лионель Скалони
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Комментарии (1)
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JUMPER
05 Сентября 2021 в 23:27
вау...как накалилися страсти за акиянам...))) ажна искры литять...)))
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