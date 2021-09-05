Месси и Скалони прокомментировали срыв матча с Бразилией

На протяжении часа не удаётся возобновить отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины. И шансы на то, что футболисты сегодня порадуют болельщиков своим мастерством, просто ничтожны. Матч официально отменен.

Бразильские власти прервали игру для того, чтобы заставить четверку аргентинцев из Премьер-лиги пройти обязательный карантин. Гости покинули поле и отказываются играть в таком случае.

Капитан аргентинцев Лионель Месси вступил в переговоры с представителем Анвиса: «Мы здесь были три дня. Мы все ждали этого матча. Почему вы не пришли раньше?»

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони добавил: «Нас никто не уведомил».

Ранее КОНМЕБОЛ пообещал присудить бразильцам техническое поражение в случае препятствий для игры футболистов из АПЛ.