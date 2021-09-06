В Бразилии обвинили игроков сборной Аргентины в обмане, они указали, что не были в Англии

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (АНВИСА) объяснило вторжение на поле в начале квалификационного матча с Аргентиной. В пространном официальном заявлении указано, что лицам, которые за последние 14 дней побывали в Великобритании, Северной Ирландии, ЮАР или Индии, запрещен въезд в страну. Борт с игроками сборной Аргентины, включая четверку представителей Премьер-лиги Англии, прибыл из Венесуэлы, а при прохождении паспортного контроля в аэропорту все футболисты указали, что не посещали данные страны.

В АНВИСА говорят о вопиющем нарушении правил и угрозе для состояния здоровья местных жителей со стороны аргентинских футболистов. Агентство попросило полицию провести расследование и депортировать нарушителей за пределы страны.

Также сообщается, что аргентинская федерация нарушила протокол КОНМЕБОЛ для футболистов из Англии, хотя имела шансы задействовать их согласно букве закона.