​Тренер сборной Аргентины рассказал о состоянии Месси после жуткого фола

В матче сборных Венесуэлы и Аргентины (1:3) против Лионеля Месси был совершён жуткий фол. Адриан Мартинес справедливо получил красную карточку, ведь он вполне мог сломать аргентинцу ногу.

Перед игрой с Бразилией рулевой аргентинской сборной Лионель Скалони сказал пару слов о состоянии Месси.

«Лео в порядке. Он будет тренироваться сегодня. Мы отделались серьёзным испугом, не более того», - слова Скалони приводит TyC Sports.

Матч сборных Бразилии и Аргентины состоится в воскресенье, 5 сентября. Игра начнётся в 22:00 по московскому времени. После семи туров отбора на чемпионат мира бразильцы занимают первое место (21 очко), а аргентинцы – второе (15 очков).