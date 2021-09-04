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Чемпионат мира 2022

​Тренер сборной Аргентины рассказал о состоянии Месси после жуткого фола

04 Сентября 2021 • 19:39 Комментировать (1)
Бразилия
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Аргентина
2.35 3.15 3.25
05.09 22:00

В матче сборных Венесуэлы и Аргентины (1:3) против Лионеля Месси был совершён жуткий фол. Адриан Мартинес справедливо получил красную карточку, ведь он вполне мог сломать аргентинцу ногу.

Перед игрой с Бразилией рулевой аргентинской сборной Лионель Скалони сказал пару слов о состоянии Месси.

«Лео в порядке. Он будет тренироваться сегодня. Мы отделались серьёзным испугом, не более того», - слова Скалони приводит TyC Sports.

Матч сборных Бразилии и Аргентины состоится в воскресенье, 5 сентября. Игра начнётся в 22:00 по московскому времени. После семи туров отбора на чемпионат мира бразильцы занимают первое место (21 очко), а аргентинцы – второе (15 очков).

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Лионель Скалони
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Комментарии (1)
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Deathzetk
04 Сентября 2021 в 19:50
аргентинскую балерину не сломали то хоть? А то у старых кхе-кхе хватит инфаркт.
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