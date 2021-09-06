​ФИФА сделала заявление по скандалу на матче Бразилия – Аргентина

Матч сборных Бразилии и Аргентины продлился считанные минуты. Местные власти возмутились тем фактом, что в составе аргентинской команды есть представители клубов Премьер-лиги Англии, которые, вероятно, не отбыли положенный карантин. Как следствие, игра была сорвана.

ФИФА выпустила заявление, выразив в нём своё сожаление по поводу случившегося в Бразилии. ФИФА уже получила первые официальные отчёты с места событий. Поступившая информация будет проанализирована, после чего будет вынесено решение.

Сборная Бразилии занимает первое место в отборочном цикле на чемпионат мира, а сборная Аргентины – второе.