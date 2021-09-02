Каземиро - о решении «Зенита» отозвать своих игроков из сборной Бразилии: «Это неприятный инцидент»

Опорный полузащитник «Реала» Карлос Каземиро высказался насчёт скорого отъезда Малкома и Клаудиньо из тренировочного лагеря «селесао».

«Трудно делиться мыслями в данной ситуации, всё зависит от конкретных обстоятельств. Я в своём клубе всегда демонстрировал, что мечтаю о возможности выступать за национальную команду.

В случае с Малкомом и Клаудиньо скажу, что футболистам следует уметь быстро приспосабливаться под любые изменения. Это неприятный инцидент. Но обстоятельства в каждом случае уникальны», - приводит слова Каземиро Lance.

Отметим, что Бразильская конфедерация футбола направит в ФИФА жалобу на действия российского клуба.