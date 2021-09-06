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Чемпионат мира 2022

Новая южноамериканская мыльная опера: Бразилия и Аргентина не смогли доиграть матч

06 Сентября 2021 • 13:04 Комментировать
Бразилия
0:0
Аргентина
2.40 3.10 3.50
остановлен

Матч между сборными Бразилии и Аргентины в отборе к чемпионату мира был прерван менее чем через 10 минут после начала. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о случившемся.

В воскресенье многие любители футбола с нетерпением ждали матча между сборными Бразилии и Аргентины. Хотя обе команды, скорее всего, поедут на чемпионат мира в Катар, но очные встречи всегда принципиальные. А в этот раз это был первый матч после финала Кубка Америки, в котором Аргентина победила бразильцев на «Маракане». Однако шоу не случилось. Матч продлился менее 10 минут, так как представители бразильских властей изъявили желание задержать футболистов «альбиселесте», которые то ли не отбыли положенный карантин, то ли обманули миграционную службу. Речь об Эмилиано Мартинесе, Джованни Ло Чельсо, Кристиане Ромеро и Эмилиано Буэндия, которые выступают за английские клубы, а Великобритания, как известно, находится в красном списке.

Всё, что можно сказать в этой ситуации, так это то, что Южная Америка в своем репертуаре. На этом континенте постоянно творится какая-то неразбериха. Не надо идти далеко за примером: летом за несколько дней до старта Кубка Америки КОНМЕБОЛ изменил страну-организатора, а за последние годы таких удивительных историй в местном футболе было очень много. Если уж финал Кубка Либертадорес переносили в Мадрид, то чему тут удивляться.

Сейчас будет много споров, кто виноват. Одни считают, что аргентинцы, которые знали о правилах карантина, но нарушили их. Кстати, незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности. С другой стороны, куда смотрели бразильцы? Если указанная четверка должна была быть на карантине, то почему их пустили на стадион, почему дали заявить на матч?

Учитывая все подробности, это выглядит как какой-то саботаж. Бразильские власти дали матчу начаться, полиция прибыла на стадион без опознавательных знаков, чтобы устроить это шоу. В конце концов Мартинес, Ромеро, Ло Чельсо и Буэндия должны были отбывать карантин, и это требование было нарушено не в момент начала матча, а когда они нарушили режим самоизоляции.

Вполне вероятно, что это всё внутренние бразильские разборки, которые просто вышли на международный уровень. Тут можно вспомнить, что в самой Бразилии многие были против проведения Кубка Америки в стране, но президент страны Жаир Болсонару практически продавил это решение. Тогда ведь даже сама «селесао» была готова бойкотировать турнир.

Теперь ФИФА придётся разбираться, что с этим делать, и искать виновника. На кого-то ответственность всё равно придётся возложить. Даже если ФИФА решит просто провести этот матч или доиграть его в другой день, необходимо будет компенсировать расходы. Да и надо будет убедить как-то впихнуть матч в календарь, что будет сложно. Скорее всего, ФИФА всё же кому-то засчитает техническое поражение. При этом шансы бразильцев выглядят хуже. Они как хозяева должны были обеспечить проведение матча, и появление на поле посторонних лиц – это ответственность принимающей стороны. Правда, и аргентинцы могут не получить три очка, если будет доказано, что они сознательно нарушили законодательство Бразилии.

В общем, нас ждёт новая южноамериканская мыльная опера. Тем интереснее будет ответный матч, который должен пройти в Аргентине во втором круге квалификации.

Андрей Центров

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Кому надо присудить технического поражение?
Аргентине Бразилии Матч нужно сыграть
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