Бразилия и Аргентина в футбол играли ровно пять минут: матч не состоялся, гостям грозит «технарь»

В отборочном цикле к чемпионату мира суперматч Бразилия – Аргентина продлился пять минут.

Немного предыстории. За три месяца 2021 года уже второе суперкласико от Бразилии и Аргентины. Первое состоялось в начале лета и стало в итоге историческим. Лионель Месси обыграл «пентакампеонов» (победный гол, правда, сообразили Де Пауль и Ди Мария) и завоевал первый трофей со сборной Аргентины. Особенно тогда радовались в Каталонии, ещё не зная, что через пару месяцев «ПСЖ» уведёт их легенду бесплатно.

Теперь же Бразилия и Аргентина сошлись в Сан-Паулу в рамках отбора к чемпионату мира 2022. Бразильцы лидируют в группе, набрав 21 очко за 7 матчей, аргентинцы поджимают, на втором месте расположившись с 15 баллами. Вряд ли что-то помешает Бразилии и Аргентине отобраться на ЧМ-2022, но очные матчи – это событие из другой оперы, к турнирной ситуации не привязывается. Тем более, Неймар и Месси (теперь одноклубники по «ПСЖ») вышли в стартовом составе своих сборных.

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И тут началось! Нет, не матч. Матч продлился всего лишь пять минут, спустя которые Минздрав Бразилии вдруг выяснил, что на поле находятся игроки из АПЛ. Эмилиано Мартинес, Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро играли за Аргентину, что жутко не понравилось местным властям. Ведь бразильцев из АПЛ не было. На поле высыпали делегации обеих команд, началась заварушка, в ходе которой представитель Минздрава Бразилии получил несколько толчков и услышал пару ласковых от Акуньи с Отаменди. Футболисты разошлись по разным углам, успели даже переодеться в тренировочные манишки. Все очень долго о чём-то разговаривали.

Но к общему знаменателю так и не пришли. Кажется, что к отмене матча привело банальное буквоедство чиновников. Матч прервали из-за Ромеро. Ло Чельсо и Мартинеса, якобы указавших, что не посещали Великобританию в последние две недели. Но почему нельзя было отстранить или депортировать игроков до матча? В конце концов, аргентинцы уже третьи сутки находятся в Бразилии. А что в итоге? Час возни, беготни, споров, разговоров, а матч так и не возобновили. КОНМЕБОЛ сообщил, что дальнейшее решение будет принято после рассмотрения отчётов от судьи и комиссара. Если вина аргентинских футболистов будет доказана, что «альбиселесте» получат техническое поражение.