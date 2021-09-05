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Чемпионат мира 2022

Бразилия и Аргентина в футбол играли ровно пять минут: матч не состоялся, гостям грозит «технарь»

05 Сентября 2021 • 23:26 Комментировать (1)
Бразилия
0:0
Аргентина
2.40 3.10 3.50
остановлен

В отборочном цикле к чемпионату мира суперматч Бразилия – Аргентина продлился пять минут.

Протокол игры  
Бразилия 0:0 Аргентина
Перейра Вевертон Данило Луис Лукас VI Милитао Эдер Алекс Сандро Рибейро Эвертон Каземиро Карлос Герсон Сантос Пакета Лукас Габриэл Барбоза Неймар
Запасные: Кунья Матеус Leo Ortiz Халк Живанилдо Дос Сантос Адербар Миранда Жоао Винисиус Жуниор Гимараэс Бруно Арана Гильерме Эденилсон дос Сантос Everson Мело Артур Алвес Даниэл
Мартинес Эмилиано Монтьель Гонсало Ромеро Кристиан Отаменди Николас Акунья Маркос Де Пауль Родриго Паредес Леандро Ло Чельсо Джовани Месси Лионель Мартинес Лаутаро Ди Мария Анхель
Запасные: Дибала Пауло Гидо Родригес Песселья Херман Гонсалес Николас Тальяфико Николас Фойт Хуан Рульи Херонимо Гомес Алехандро Корреа Анхель Муссо Хуан Паласиос Эксекиэль Корреа Хоакин
05 сентября.

 

Немного предыстории. За три месяца 2021 года уже второе суперкласико от Бразилии и Аргентины. Первое состоялось в начале лета и стало в итоге историческим. Лионель Месси обыграл «пентакампеонов» (победный гол, правда, сообразили Де Пауль и Ди Мария) и завоевал первый трофей со сборной Аргентины. Особенно тогда радовались в Каталонии, ещё не зная, что через пару месяцев «ПСЖ» уведёт их легенду бесплатно.

Теперь же Бразилия и Аргентина сошлись в Сан-Паулу в рамках отбора к чемпионату мира 2022. Бразильцы лидируют в группе, набрав 21 очко за 7 матчей, аргентинцы поджимают, на втором месте расположившись с 15 баллами. Вряд ли что-то помешает Бразилии и Аргентине отобраться на ЧМ-2022, но очные матчи – это событие из другой оперы, к турнирной ситуации не привязывается. Тем более, Неймар и Месси (теперь одноклубники по «ПСЖ») вышли в стартовом составе своих сборных.

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И тут началось! Нет, не матч. Матч продлился всего лишь пять минут, спустя которые Минздрав Бразилии вдруг выяснил, что на поле находятся игроки из АПЛ. Эмилиано Мартинес, Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро играли за Аргентину, что жутко не понравилось местным властям. Ведь бразильцев из АПЛ не было. На поле высыпали делегации обеих команд, началась заварушка, в ходе которой представитель Минздрава Бразилии получил несколько толчков и услышал пару ласковых от Акуньи с Отаменди. Футболисты разошлись по разным углам, успели даже переодеться в тренировочные манишки. Все очень долго о чём-то разговаривали.

Но к общему знаменателю так и не пришли. Кажется, что к отмене матча привело банальное буквоедство чиновников. Матч прервали из-за Ромеро. Ло Чельсо и Мартинеса, якобы указавших, что не посещали Великобританию в последние две недели. Но почему нельзя было отстранить или депортировать игроков до матча? В конце концов, аргентинцы уже третьи сутки находятся в Бразилии. А что в итоге? Час возни, беготни, споров, разговоров, а матч так и не возобновили. КОНМЕБОЛ сообщил, что дальнейшее решение будет принято после рассмотрения отчётов от судьи и комиссара. Если вина аргентинских футболистов будет доказана, что «альбиселесте» получат техническое поражение.

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Kalibr
05 Сентября 2021 в 23:52
А говорят у Нас в стране полно долбоклюев, включая многострадальный футбол... тут же просто ЦИРК!!!
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окончен Сан-Марино 1:7 Польша 100 30 1.01
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