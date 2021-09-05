Матч Бразилия - Аргентина прерван, гости ушли с поля

Отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины всё же стартовал, несмотря на запрет Бразильского агентства здравоохранения на участие в матче футболистов из Премьер-лиги Англии.

Тем не менее, уже в стартовые минуты пошли жёсткие единоборства, которые вылились в масштабный конфликт на поле с участием игроков и тренеров. В итоге сборная Аргентина покинула поле и отправилась в раздевалку, следом ушли судьи, которые со стороны наблюдали за инцидентом. Футболисты сборной Бразилии остаются на футбольном поле.

Также замечены на поле представители Агентства, которые требуют отстранения четверки игроков сборной Аргентины.

Все подробности матча - в текстовой трансляции на LiveResult.ru.