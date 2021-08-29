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Премьер-лига

Нуну Санту высказался о ситуации с Ло Чельсо и Кристианом Ромеро

29 Августа 2021 • 21:57 Комментировать

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Нуну Санту прокомментировал ситуацию с аргентинцами Джованни Ло Чельсо и Кристианом Ромеро, готовыми отправиться в расположение своей национальной команды для участия в грядущих матчах квалификации на чемпионат мира 2022 года.

Напомним, если футболисты всё же решат присоединиться к своей сборной, то пойдут наперекор английской Премьер-лиге, клубы которой единогласно приняли решение не отпускать игроков в страны, входящие в «красный список» Соединённого Королевства, среди которых и Аргентина.

«Мы знаем, что значат для футболистов выступления за их сборные. Это то, чем они очень гордятся. Мы пытаемся предупредить опасность», - приводит слова специалиста FourFourTwo.

«Тоттенхэм» ушел на паузу ФИФА, занимая первое место в турнирной таблице АПЛ впервые в своей истории.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сборная Аргентины Нуну Санту Джовани Ло Чельсо Кристиан Ромеро
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