Нуну Санту высказался о ситуации с Ло Чельсо и Кристианом Ромеро

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Нуну Санту прокомментировал ситуацию с аргентинцами Джованни Ло Чельсо и Кристианом Ромеро, готовыми отправиться в расположение своей национальной команды для участия в грядущих матчах квалификации на чемпионат мира 2022 года.

Напомним, если футболисты всё же решат присоединиться к своей сборной, то пойдут наперекор английской Премьер-лиге, клубы которой единогласно приняли решение не отпускать игроков в страны, входящие в «красный список» Соединённого Королевства, среди которых и Аргентина.

«Мы знаем, что значат для футболистов выступления за их сборные. Это то, чем они очень гордятся. Мы пытаемся предупредить опасность», - приводит слова специалиста FourFourTwo.

«Тоттенхэм» ушел на паузу ФИФА, занимая первое место в турнирной таблице АПЛ впервые в своей истории.