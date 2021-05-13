«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» огласили стартовые составы

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13 Мая 2021, 21:35,
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Сегодня, 13 мая, «Манчестер Юнайтед» в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги примет «Ливерпуль». Стали известны стартовые составы команд.
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Уан-Биссака, Байи, Линделоф, Шоу, Мактоминай, Фред, Погба, Фернандеш, Рэшфорд, Кавани.
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Уильямс, Филлипс, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Алькантара, Жота, Фирмино, Салах.
Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:15 по московскому времени.
Отметим, что «Ливерпуль» расположился на шестом месте и продолжает бороться за еврокубки, а «Манчестер Юнайтед» занимает второе место, опережая ближайшего преследователя на четыре зачетных балла.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль