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«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» огласили стартовые составы

13 Мая 2021, 21:35,

Сегодня, 13 мая, «Манчестер Юнайтед» в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги примет «Ливерпуль». Стали известны стартовые составы команд.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Уан-Биссака, Байи, Линделоф, Шоу, Мактоминай, Фред, Погба, Фернандеш, Рэшфорд, Кавани.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Уильямс, Филлипс, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Алькантара, Жота, Фирмино, Салах.

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:15 по московскому времени.

Отметим, что «Ливерпуль» расположился на шестом месте и продолжает бороться за еврокубки, а «Манчестер Юнайтед» занимает второе место, опережая ближайшего преследователя на четыре зачетных балла.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль
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