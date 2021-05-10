«Манчестер Юнайтед» усиливает меры безопасности перед матчем с «Ливерпулем»

«Манчестер Юнайтед» усиливает безопасность вокруг «Олд Траффорд», а также внутри стадиона. Устанавливаются прочные барьеры и заграждения. Как информирует Sky Sports, группа анонимных фанатов призывает всех недовольных политикой семьи Глейзеров собраться перед началом встречи «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем» в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги. Матч запланирован на 13 мая, в четверг.

Встреча должна была состояться 2 мая, но из-за прорвавшихся на стадион протестующих она была отменена. Одна из причин протеста – решение боссов включить команду в число участников недавно образованной Суперлиги.