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Салах может перебраться в Париж

10 Мая 2021, 20:56,

Французский «ПСЖ» предпримет попытки подписать форварда английского «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Об этом сообщает британский таблоид Mirror. При этом отмечается, что переговоры пройдут в том случае, если основной нападающий парижан Килиан Мбаппе откажется от продления контрактного соглашения с клубом. Напомним, действующий контракт лидера «ПСЖ» и сборной Франции по футболу рассчитан до 30 июня 2022 года.

Контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года. К нему также проявляют внимание такие футбольные клубы, как «Реал» Мадрид и «Барселона». В нынешнем сезоне египтянин 34 раза вышел на поле в футболке «Ливерпуля» и забил 20 мячей.

Евро-Футбол.Ру Глагоцкий Андрей
Теги: Ливерпуль, ПСЖ, Мохамед Салах
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