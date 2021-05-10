Салах может перебраться в Париж

Французский «ПСЖ» предпримет попытки подписать форварда английского «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Об этом сообщает британский таблоид Mirror. При этом отмечается, что переговоры пройдут в том случае, если основной нападающий парижан Килиан Мбаппе откажется от продления контрактного соглашения с клубом. Напомним, действующий контракт лидера «ПСЖ» и сборной Франции по футболу рассчитан до 30 июня 2022 года.

Контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года. К нему также проявляют внимание такие футбольные клубы, как «Реал» Мадрид и «Барселона». В нынешнем сезоне египтянин 34 раза вышел на поле в футболке «Ливерпуля» и забил 20 мячей.