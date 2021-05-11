Сульшер: «У нас не было времени на подготовку»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер пытался подобрать правильные слова для объяснения причин неудачи своей команды. В понедельник, 10 мая, «красные дьяволы» уступили на своем поле «Лестеру» (1:2).

«Мы начали игру медленно, и это ожидаемо, ведь у нас фактически отсутствовало время на подготовку. После пропущенного мяча нам было нечего терять. Команда играла хорошо, я остался доволен выступлением своих футболистов», - приводит слова тренера BT Sport.

«Гринвуд играл как опытный профессионал, а Матич проявил свои лидерские качества. Будь у нас больше времени на подготовку, возможно, игра завершилась бы с другим счетом. К тому же соперник забил мяч после подачи углового, вместо которого должен был быть аут», - добавил главный наставник «Манчестер Юнайтед».

Таким образом, команда Сульшера утратила математические шансы догнать лидера. «Манчестер Сити» досрочно оформил чемпионский титул.