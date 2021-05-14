«МЮ» пропустил 27 голов в домашних матчах АПЛ, это худший результат за 49 лет

Состоялся перенесенный матч 34-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Игра завершилась победой подопечных Юргена Клоппа со счетом 4:2.

В сезоне-2020/2021 АПЛ «красные дьяволы» пропустили на «Олд Траффорд» 27 голов. Согласно сведениям Opta Sport, это худший показатель манкунианцев за последние 49 лет. В сезоне-1971/1972 «МЮ» на своем поле пропустил 26 голов.

После 36 туров английской Премьер-лиги подопечные Уле Гуннара Сульшера занимают второе место в турнирной таблице. В оставшихся двух турах «красные дьяволы» встретятся с «Фулхэмом» и «Вулверхэптоном».