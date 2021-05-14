Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
2

«МЮ» пропустил 27 голов в домашних матчах АПЛ, это худший результат за 49 лет

14 Мая 2021, 09:19,

Состоялся перенесенный матч 34-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Игра завершилась победой подопечных Юргена Клоппа со счетом 4:2.

В сезоне-2020/2021 АПЛ «красные дьяволы» пропустили на «Олд Траффорд» 27 голов. Согласно сведениям Opta Sport, это худший показатель манкунианцев за последние 49 лет. В сезоне-1971/1972 «МЮ» на своем поле пропустил 26 голов.

После 36 туров английской Премьер-лиги подопечные Уле Гуннара Сульшера занимают второе место в турнирной таблице. В оставшихся двух турах «красные дьяволы» встретятся с «Фулхэмом» и «Вулверхэптоном».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола