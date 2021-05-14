Филлипс – о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Американские горки»

Защитник «Ливерпуля» Натаниэль Филлипс прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (4:2).

«Это какие-то американские горки, странная игра, но нам удалось добиться важной победы. Думаю, что мы начали довольно-таки медленно, но затем нашли свою игру.

Шансы на топ-4? Мы приблизились, три очка в нашу копилку, наша цель – выиграть все оставшиеся матчи. Сейчас стоит насладиться победой, а затем сосредоточиться на подготовке к следующей игре», - цитирует Филлипса Sky Sports.

«Ливерпуль» расположился на пятом месте и отстает от «Челси», идущего четвертым, на четыре зачетных балла, при этом подопечные Юргена Клоппа сыграли на матч меньше.