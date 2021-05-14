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Филлипс – о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Американские горки»

14 Мая 2021, 00:36,

Защитник «Ливерпуля» Натаниэль Филлипс прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (4:2).

«Это какие-то американские горки, странная игра, но нам удалось добиться важной победы. Думаю, что мы начали довольно-таки медленно, но затем нашли свою игру.

Шансы на топ-4? Мы приблизились, три очка в нашу копилку, наша цель – выиграть все оставшиеся матчи. Сейчас стоит насладиться победой, а затем сосредоточиться на подготовке к следующей игре», - цитирует Филлипса Sky Sports.

«Ливерпуль» расположился на пятом месте и отстает от «Челси», идущего четвертым, на четыре зачетных балла, при этом подопечные Юргена Клоппа сыграли на матч меньше.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Натаниэль Филлипс
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