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Кавани – о продлении контракта: «Благодарю Сульшера за доверие»

10 Мая 2021, 20:17,

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани прокомментировал продление контракта с «Манчестер Юнайтед».

«С самого первого дня я почувствовал доверие, которое мне оказывал Сульшер. Такое отношение дает любому футболисту возможность показывать свою лучшую игру, хочу поблагодарить тренера за это.

Я был тронут тем, как сильно болельщики хотели, чтобы я остался, сделаю всё, чтобы доставить им радость своими выступлениями. Пока у нас нет возможности играть при заполненном «Олд Траффорд», не могу дождаться этого момента», - цитирует Кавани пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Новое соглашение уругвайца с английским клубом рассчитано до конца следующего сезона.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани
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