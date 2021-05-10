Кавани – о продлении контракта: «Благодарю Сульшера за доверие»

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10 Мая 2021, 20:17,
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Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани прокомментировал продление контракта с «Манчестер Юнайтед».
«С самого первого дня я почувствовал доверие, которое мне оказывал Сульшер. Такое отношение дает любому футболисту возможность показывать свою лучшую игру, хочу поблагодарить тренера за это.
Я был тронут тем, как сильно болельщики хотели, чтобы я остался, сделаю всё, чтобы доставить им радость своими выступлениями. Пока у нас нет возможности играть при заполненном «Олд Траффорд», не могу дождаться этого момента», - цитирует Кавани пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Новое соглашение уругвайца с английским клубом рассчитано до конца следующего сезона.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани