​Как Сульшер решил оставить «Ливерпуль» без Лиги чемпионов

Будто бы пытаясь подчеркнуть вину «Манчестер Юнайтед» в беспорядках их болельщиков, Премьер-лига решила втиснуть сорванный матч «красных дьяволов» против «Ливерпуля» в эту игровую неделю. Да, свободных дат в календаре больше нет, но посредством смещения нескольких игр следующей недели можно было отыскать вариант получше, чем заставлять «МЮ» играть три матча за пять дней, в том числе против борющихся за место в Лиге чемпионов «Лестера» и «Ливерпуля» подряд во вторник и четверг. В АПЛ же решили выбрать самый простой для себя вариант – назначить матч на 13 мая и не ломать голову над перестроением в календаре.

Уле Гуннар Сульшер сначала возмутился календарём, назвав его «чем-то из ряда вон выходящим» и сказав, что его составили люди, которые «не разбираются в футболе». Дальше Сульшер включил хитрость и говорил иначе. Через десять лет эту цитату можно будет включить в викторину, попросив фанатов угадать её автора. Если бы я не знал, кто произнёс эти слова, я бы точно проголосовал за вариант «Жозе Моуринью».

«Знаю, что найдутся команды, которые борются за место в Лиге чемпионов и скажут: «МЮ» играет не сильнейшим составом». Кто-то будет недоволен, ведь это может повлиять на судьбу мест в топ-4 Премьер-лиги. Но это не моя проблема», - сказал Сульшер.

Смысл слов Уле Гуннара Сульшера можно было уловить сразу – играть против «Лестера» и «Ливерпуля» во вторник и четверг сильнейшим составом на финише сезона «Манчестер Юнайтед» не мог. Вопрос был лишь в том, как именно распорядится футболистами норвежский тренер. Он решил нанести удар по принципиальному сопернику, поставив резерв на игру против «Лестера». Конечно, «МЮ» не выходил на поле проигрывать, но выбор Уле многое предопределил – «лисы» увезли ценнейшие три очка с «Олд Траффорд».

Теперь, понятное дело, против «Ливерпуля» выйдет основа. Основа, которая будет настроена побеждать, ведь противостояние «МЮ» и «Ливерпуля», пожалуй, остаётся исторически самым принципиальным в Премьер-лиге (не в обиду «Манчестер Сити»).

На выходных Юрген Клопп предположил, что четырёх побед в оставшихся матчах его «Ливерпулю» хватит для финиша в топ-4. С учётом победы «Лестера» на «Олд Траффорд» немецкому тренеру придётся переоценить ситуацию. Если брать в расчёт потерянные очки, то «Лестер» сейчас имеет преимущество над «Ливерпулем» в три балла. Да, «лисам» осталось сыграть с «Челси» (на выезде) и с «Тоттенхэмом» (дома), то есть у них вроде как сложный календарь. Но «шпоры» сейчас находятся в таком состоянии, что «Лестер» просто обязан обыгрывать их своём поле в заключительном туре. А это уже как минимум равенство с «Ливерпулем» и подсчёт разности мячей, то есть расклад для мерсисайдцев не самый радужный. И это, на минуточку, расклад по потерянным очкам, то есть мы как бы мысленно закладываем победу команды Юргена Клоппа над «Манчестер Юнайтед» на выезде.

В сложившейся ситуации даже ничья на «Олд Траффорд» в четверг против основы «Манчестер Юнайтед» будет означать для «Ливерпуля» прощание с Лигой чемпионов. В теории шансы останутся даже при поражении, но надеяться на два поражения «Лестера», пускай и в матчах с представителями топ-6, сложно. Тьяго Алькантара правильно сказал: «Ливерпулю» для выхода в Лигу чемпионов нужно сотворить маленькое чудо». Уле Гуннар Сульшер поспособствовал тому, чтобы на «Энфилде» только на чудо и надеялись.

Алексей Антоненко