Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Мане не пожал руку Клоппу после победы над «МЮ»

14 Мая 2021, 08:10,

На «Олд Траффорд» прошел перенесенный поединок 34-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» противостоял «Ливерпулю». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 4:2.

После завершения поединка вингер гостей Садио Мане проигнорировал главного тренера команды Юргена Клоппа, не пожав специалисту руку.

Отметим, что сенегальский футболист начал матч в запасе и вышел на поле только на 74 минуте.

После 36 туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» с 60 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Манчестер Юнайтед» (70) располагается на второй позиции.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Юрген Клопп, Садио Мане
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