Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
2

Клопп впервые победил на «Олд Траффорд»

14 Мая 2021, 08:23,

13 мая «Ливерпуль» провел перенесенный гостевой поединок против «Манчестер Юнайтед» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Мерсисайдцы отпраздновали победу со счетом 4:2.

Примечательно, что эта «виктория» стала для главного тренера гостей Юргена Клоппа первой на стадионе «Олд Траффорд». До этого «Ливерпуль» под его руководством потерпел два поражения и четыре матча завершил вничью.

Немецкий специалист возглавляет команду с осени 2015 года. Вместе с Клоппом «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии.

Трудовое соглашение Юргена с «красными» рассчитано до середины 2024 года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Юрген Клопп
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола