Клопп впервые победил на «Олд Траффорд»

13 мая «Ливерпуль» провел перенесенный гостевой поединок против «Манчестер Юнайтед» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Мерсисайдцы отпраздновали победу со счетом 4:2.

Примечательно, что эта «виктория» стала для главного тренера гостей Юргена Клоппа первой на стадионе «Олд Траффорд». До этого «Ливерпуль» под его руководством потерпел два поражения и четыре матча завершил вничью.

Немецкий специалист возглавляет команду с осени 2015 года. Вместе с Клоппом «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии.

Трудовое соглашение Юргена с «красными» рассчитано до середины 2024 года.