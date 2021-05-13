​«Манчестер Юнайтед» усилил меры безопасности, опасаясь второй попытки срыва матча с «Ливерпулем»

В четверг «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» должны отдать долг календарю Премьер-лиги. В начале мая команды не смогли сыграть по причине прорвавшихся на поле стадиона фанатов «красных дьяволов», протестующих против владеющей клубом семьи Глейзеров.

Группа фанатов «МЮ» планирует снова собраться около «Олд Траффорд» в четверг, в связи с чем клуб усилил меры безопасности. Как сообщает Sky Sports, около стадиона были установлены более прочные ограждения. Кроме того, по периметру «Олд Траффорд» будут нести службу усиленные наряды полиции.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» должен стартовать в 22:15 по московскому времени.