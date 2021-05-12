​Клопп высказался о составе «МЮ» на матч с «Лестером»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил состав, который рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер выпустил на матч против «Лестера». Норвежец, как известно, дал отдых лидерам, и «красные дьяволы» проиграли дома «лисам» со счётом 1:2. Теперь «Ливерпулю» будет сложнее финишировать в топ-4.

«Это был тот состав, которого я ожидал. «Манчестер Юнайтед» играет в воскресенье, вторник и четверг – это преступление. Сульшер и его футболисты не виноваты в этом.

Сделал бы я то же самое, что сделал Уле? Да», - слова Клоппа с пресс-конференции приводит в Twitter журналист Джеймс Пирс.