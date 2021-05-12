​Клопп высказался о составе «МЮ» на матч с «Лестером»

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12 Мая 2021, 16:25,
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил состав, который рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер выпустил на матч против «Лестера». Норвежец, как известно, дал отдых лидерам, и «красные дьяволы» проиграли дома «лисам» со счётом 1:2. Теперь «Ливерпулю» будет сложнее финишировать в топ-4.
«Это был тот состав, которого я ожидал. «Манчестер Юнайтед» играет в воскресенье, вторник и четверг – это преступление. Сульшер и его футболисты не виноваты в этом.
Сделал бы я то же самое, что сделал Уле? Да», - слова Клоппа с пресс-конференции приводит в Twitter журналист Джеймс Пирс.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Юрген Клопп, Уле Гуннар Сульшер