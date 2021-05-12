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Антонио Валенсия объявил о завершении карьеры

12 Мая 2021, 21:14,

Эквадорский полузащитник Антонио Валенсия объявил о завершении карьеры, написав прощальное письмо фанатам на своей странице в «Инстаграме».

«Я был бы рад продолжить, но мой организм отказывается. Мне никогда не получится забыть хотя бы одного гола, как и феноменальных болельщиков с «Олд Траффорд». Спасибо всем, кто был частичкой моей футбольной карьеры», - заявил Валенсия.

Антонио начал профессиональную карьеру в 2003 году, когда заиграл в эквадорском клубе «Эль Насьональ». Через два года Валенсия перебрался в «Вильярреал», а затем и в «Манчестер Юнайтед», сперва заявив о себе в «Уигане». Большую часть карьеры эквадорец провел именно в стане «красных дьяволов», дважды став чемпионом Англии, трижды выиграв Суперкубок страны и подняв над своей головой титул Лиги Европы.

Еще два года назад ходили слухи о том, что Антонио может продолжить карьеру в миланском «Интере», но Валенсия завершил карьеру в возрасте 35 лет, а его последним клубом стала мексиканская команда «Керетаро».

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Манчестер Юнайтед, Вильярреал, Уиган, Сборная Эквадора, Антонио Валенсия, Олд Траффорд, Керетаро, Эль Насьональ
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