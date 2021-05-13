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Фанаты «Манчестер Юнайтед» заблокировали клубный автобус перед матчем с «Ливерпулем»

13 Мая 2021, 20:30,

Фанаты «Манчестер Юнайтед» продолжают протестовать против руководства клуба.

Как сообщает The Athletic, болельщики заблокировали автобус «манкунианцев» перед матчем против «Ливерпуля». Отмечается, что фанаты порезали покрышки, чтобы вновь сорвать игру. Через несколько минут автобус всё-таки продолжил движение.

Болельщики требуют ухода владельцев «Манчестер Юнайтед» Глейзеров.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» сегодня, 13 мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:15 по московскому времени. Напомним, что встреча должна была пройти неделей ранее, но была перенесена из-за проникновения фанатов на стадион.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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0
Манкунианец76
13 Мая 2021, 21:23

это не фанаты,даже не ультрас-это обыкновенные хулиганы,которых наняли радикальные болелы МЮ.(((

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andpet
13 Мая 2021, 21:47

а я за них я уже много лет не вижу той команды что была всегда.лучше пусть вообще не играют чем видеть в каждой игре такой позор.сменить владельцев руководство и тупого тренера с норвегие.как игрок один из любимых был он но пора заканчивать эти игры с тренерством.

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сергеев сергей
13 Мая 2021, 22:01

скинь номер своей карты, я тебе на лечение переведу. второй раз уже прошу

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