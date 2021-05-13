Фанаты «Манчестер Юнайтед» заблокировали клубный автобус перед матчем с «Ливерпулем»

Фанаты «Манчестер Юнайтед» продолжают протестовать против руководства клуба.

Как сообщает The Athletic, болельщики заблокировали автобус «манкунианцев» перед матчем против «Ливерпуля». Отмечается, что фанаты порезали покрышки, чтобы вновь сорвать игру. Через несколько минут автобус всё-таки продолжил движение.

Болельщики требуют ухода владельцев «Манчестер Юнайтед» Глейзеров.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» сегодня, 13 мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:15 по московскому времени. Напомним, что встреча должна была пройти неделей ранее, но была перенесена из-за проникновения фанатов на стадион.