«Манчестер Юнайтед» хочет купить защитника «Аталанты»

Популярный английский телеканал Sky Sport дал информацию, что «Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Аталанты» Кристианом Ромеро.

По данным британского СМИ, главным приоритетом «МЮ» в грядущее трансферное окно станет позиция центрального защитника. Одним из главных кандидатов на эту роль считается аргентинец Кристиан Ромеро. 23-летний игрок в сезоне-2020/21 провёл 28 матчей за «Аталанту», по два раза забив и отдав голевые передачи. Также рассматриваются Свен Ботман из «Лилля» и Жюль Кунде из «Севильи».

Трансферная стоимость Ромеро оценивается в 25 миллионов евро. Основную часть карьеры Кристиан провел в Италии, сыграв до «Аталанты» за «Ювентус» и «Дженоа». Первым же клубом защитника стал аргентинский «Бельграно».