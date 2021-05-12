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«Манчестер Юнайтед» хочет купить защитника «Аталанты»

12 Мая 2021, 22:20,

Популярный английский телеканал Sky Sport дал информацию, что «Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Аталанты» Кристианом Ромеро. 

По данным британского СМИ, главным приоритетом «МЮ» в грядущее трансферное окно станет позиция центрального защитника. Одним из главных кандидатов на эту роль считается аргентинец Кристиан Ромеро. 23-летний игрок в сезоне-2020/21 провёл 28 матчей за «Аталанту», по два раза забив и отдав голевые передачи. Также рассматриваются Свен Ботман из «Лилля» и Жюль Кунде из «Севильи». 

Трансферная стоимость Ромеро оценивается в 25 миллионов евро. Основную часть карьеры Кристиан провел в Италии, сыграв до «Аталанты» за «Ювентус» и «Дженоа». Первым же клубом защитника стал аргентинский «Бельграно». 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Манчестер Юнайтед, Аталанта, Кристиан Ромеро
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