Клопп высказался о конфликте с Мане

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал момент с сенегальцем Садио Мане на «Олд Траффорд». Африканский футболист после финального свистка отказался пожать руку немецкому тренеру.

«Никаких проблем. Незадолго до матча я сказал, что в старте выйдет Жота. Обычно, я объясняю свои решения игрокам, но в этот раз была нехватка времени. Сейчас все хорошо», - передает слова наставника портал Goal.

Благодаря вчерашнему успеху мерсисайдцы набрали 60 баллов и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Манкунианцы, имея в своем активе 70 очков, находятся на втором месте.