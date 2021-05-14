Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Клопп высказался о конфликте с Мане

14 Мая 2021, 08:40,

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал момент с сенегальцем Садио Мане на «Олд Траффорд». Африканский футболист после финального свистка отказался пожать руку немецкому тренеру.

«Никаких проблем. Незадолго до матча я сказал, что в старте выйдет Жота. Обычно, я объясняю свои решения игрокам, но в этот раз была нехватка времени. Сейчас все хорошо», - передает слова наставника портал Goal.

Благодаря вчерашнему успеху мерсисайдцы набрали 60 баллов и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Манкунианцы, имея в своем активе 70 очков, находятся на втором месте.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Юрген Клопп, Садио Мане
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола