Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Линекер: «У «МЮ» был хаос в защите без Магуайра»

14 Мая 2021, 10:15,

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал домашнее поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля» (2:4) в перенесенной встрече 34-го тура Премьер-лиги.

«Зачастую люди не замечают, насколько крут футболист. Они осознают это только тогда, когда он не играет. Магуайр - яркий пример. У «красных дьяволов» был хаос в защите без этого футболиста», - гласит сообщение эксперта в «Твиттере».

В текущем сезоне чемпионата Англии 28-летний защитник провел 34 поединка, отметился двумя голами и голевой передачей. Магуайр получил 11 желтых карточек.

По итогам 36 туров манкунианцы занимают вторую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Гари Линекер, Гарри Магуайр
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