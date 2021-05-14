Линекер: «У «МЮ» был хаос в защите без Магуайра»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал домашнее поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля» (2:4) в перенесенной встрече 34-го тура Премьер-лиги.

«Зачастую люди не замечают, насколько крут футболист. Они осознают это только тогда, когда он не играет. Магуайр - яркий пример. У «красных дьяволов» был хаос в защите без этого футболиста», - гласит сообщение эксперта в «Твиттере».

В текущем сезоне чемпионата Англии 28-летний защитник провел 34 поединка, отметился двумя голами и голевой передачей. Магуайр получил 11 желтых карточек.

По итогам 36 туров манкунианцы занимают вторую строчку в турнирной таблице АПЛ.