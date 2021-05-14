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Клопп: «Отличная битва»

14 Мая 2021, 00:49,

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на победу над «Манчестер Юнайтед» (4:2).

«Отличная битва, хорошая и напряжённая игра – все дерби должны быть такими, здорово, что мне удалось впервые победить на «Олд Траффорд». Нам были нужны эти три очка, всё заслуженно.

В один момент мы смогли перекрыть Фернандеша, получив контроль над игрой. Конечно, при счёте 3:2 было непросто, но нам удалось забить четвёртый мяч. Мне понравилось, как сегодня сыграла полузащита. Джонс здорово вошёл в игру и очень помог команде.

Борьба за топ-4? Мы всё ещё в гонке. Мы сделали сегодня максимум. Необходимо восстановиться и готовиться к следующему матчу, вся борьба впереди», - цитирует немецкого специалиста Sky Sports.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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