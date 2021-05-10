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​Тьяго посвятил дебютный гол за «Ливерпуль» запасным игрокам

10 Мая 2021, 15:29,

В субботу вечером «Ливерпуль» со счётом 2:0 обыграл «Саутгемптон». Второй гол мерсисайдцев забил полузащитник Тьяго. Для него это был дебютный гол в футболке «Ливерпуля». После забитого мяча футболист направился в сторону скамейки запасных.

«Конечно, у меня особые отношения с парнями, которые находились на скамейке. Когда вы играете, вы всегда думаете о них – о том, как они работают и как себя ведут, даже когда находятся в запасе. Поэтому я посвятил свой гол им», - рассказал Тьяго в интервью клубной пресс-службе.

«Ливерпуль» на текущий момент занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Тьяго Алькантара
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