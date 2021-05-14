Обилие ошибок и голов: «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед», почти нагнав «Челси» в борьбе за Лигу чемпионов

Перенесённый матч 34-го тура АПЛ провели «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

«Манчестер Юнайтед» завершил одну из самых «диких» серий современного футбола. Этот сезон с коронавирусом, постоянными переносами и другими проблемами, конечно, наворотил многого, но три матча за пять (!) дней – такого в современном футболе ещё не было. А теперь будет. Ведь «Манчестер Юнайтед» девятого мая обыграл «Астон» Виллу», 11-го уступил «Лестеру», а уже 13-го принимал «Ливерпуль». Времени на тренировки не осталось.

«Ливерпуль» находится в пяти очках как раз от «Лестера», с которым во вторник играл «МЮ». Сульшер выставил резерв и проиграл, чем сильно расстроил сегодняшнего соперника, ведь «красным» кровь из носу нужно забраться в зону ЛЧ, а после виктории «лис» эта задача усложнилась. Многие любители футбола желают удачи команде Клоппа. Ведь без «красных» (даже в разобранном состоянии) групповой этап Лиги чемпионов будет не таким ярким.

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Фанаты «МЮ» обещали снова сорвать матч, перекрыв дорогу к стадиону, но футболисты добрались-таки и вышли на поле. Нервная ситуация больше ударила по «Ливерпулю». Сначала ошибся Алиссон, подарив мяч Кавани, но Эдинсон поторопился и наказать «красных» не сумел. А вот Филлипс свою же команду не простил. Прострел Бруну Фернандеша ничего опасного предвещал, однако Натаниэль в «борьбе» с Алиссоном решил срезать мяч в собственные ворота – 0:1. Гол почему-то записали на Бруну в итоге.

Однако постепенно «Ливерпуль» включился и во второй половине первого тайма на поле была только одна команда. Тащил Дин Хендерсон, дважды парировавший опасные удары Жоты, помогал Тейлор, назначивший и отменивший пенальти в ворота «МЮ», но «дьяволы» ещё к концу тайма пропустили дважды. Сначала Жота всё-таки пробил Хендерсона, пяткой подправив мяч после прострела Филлипса, а затем Роберто Фирмино вонзил мяч в «девятку» после мягкого наброса Трента. Два стандарта погубили «МЮ».

На старте второго тайма ситуация для «дьяволов» стала критической. Роберто Фирмино оформил дубль, лучше всех сориентировавшись на добивании после удара Трента. А в ходе голевой атаки «Ливерпуля» по очереди напортачили Фред и Шоу, по сути создавшие третий гол «красных». Кстати, Фред продолжил комедию ошибок и чуть не создал четвёртый гол «Ливерпуля», разогнав атаку передачей на Трента. Завершал наступление Диогу Жота, уже обыгравший Хендерсона, но пробил португалец в штангу, едва её не сломав.

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Теперь уже настало время «МЮ» наказывать соперника. Много моментов загубил «Ливерпуль», а Кавани с Рэшфордом разыграли простую «стеночку» и Маркус технично покатил мяч в дальний угол, раззадорив интригу. Но не суждено было «МЮ» вернутся в игру. Наоборот, на контратаках лучше себя почувствовал «Ливерпуль», на 90-й минуте добивший манкунианцев. Мохамед Салах снял все вопросы по победителю, убежав от центра поля и переиграв Хендерсона – 2:4.

«Ливерпуль» возвращается в борьбу за Лигу чемпионов. До «Челси» всего 4 очка и матч в запасе, «Лестер» опережает «красных» на шесть баллов.