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Клопп – о матче с «Арсеналом»: «Серьезное испытание»

02 Апреля 2021, 14:13,

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами перед матчем против «Арсенала».

«Это будет серьезное испытание. У «Арсенала» качественные игроки с огромным потенциалом. Очень интересная команда. Будет непросто, но я уверен, что сложности возникнут и «Арсенала», - сказал Клопп на предматчевой пресс-конференции.

Матч между «Арсеналом» и «Ливерпулем» состоится завтра, третьего апреля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.

После двадцати девяти туров подопечные Клоппа занимают седьмое место в английской Премьер-лиге, а «канониры» расположились на девятой строчке.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Арсенал Лондон, Юрген Клопп
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