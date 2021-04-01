Торрейра - после смерти матери: «Я не хочу больше играть в Европе»

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра, играющий в «Атлетико» на правах аренды, заявил о нежелании возвращаться в Европу. 25-летний футболист срочно улетел в Уругвай, где его мать умерла от коронавируса.

- Я связался с «Атлетико», там меня поняли, тренер дал мне недельный отпуск, хотя я просил больше. В воскресенье мне придется лететь обратно. В «Атлетико» были добры ко мне, и это важно, - заявил Торрейра ESPN.

Также уругваец отметил, что очень сильно хочет играть в «Бока Хуниорс» и находиться ближе к дому и семье. Торрейра выразил надежду, что клубы уладят вопросы по переходу. «Я не хочу больше играть в Европе. Нужно остановить мяч, Европа - не пуп Земли», - сказал Торрейра, который провел 22 матча за «Атлетико» в текущем сезоне.