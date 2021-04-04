Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​У «Арсенала» худший xG за семь лет исследований

04 Апреля 2021, 00:44,

Более ста пятидесяти тысяч человек подписаны на страничку xG Philosophy в Twitter. Эксперты футбольной статистики здесь публикуют xG команд по итогам матчей. Речь идёт о модели ожидаемых голов или, если говорить проще, о количестве голов, на которые наиграла команда.

«Арсенал», проигравший в субботу «Ливерпулю» со счётом 0:3 и шокировавший Микеля Артету, в этом матче наиграл на 0,09 xG. Это самый низкий показатель «канониров» с момента начала исследований в 2014 году, сообщает xG Philosophy. 

«Арсенал» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон
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