​У «Арсенала» худший xG за семь лет исследований

Более ста пятидесяти тысяч человек подписаны на страничку xG Philosophy в Twitter. Эксперты футбольной статистики здесь публикуют xG команд по итогам матчей. Речь идёт о модели ожидаемых голов или, если говорить проще, о количестве голов, на которые наиграла команда.

«Арсенал», проигравший в субботу «Ливерпулю» со счётом 0:3 и шокировавший Микеля Артету, в этом матче наиграл на 0,09 xG. Это самый низкий показатель «канониров» с момента начала исследований в 2014 году, сообщает xG Philosophy.

«Арсенал» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.