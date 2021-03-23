Вингер «Ренна» Доку уверен, что «Ливерпуль» снова обратит на него внимание

Вингер «Ренна» Жереми Доку уверен, что просмотр в «Ливерпуле» в 15 лет не был его последним шансом оказаться на «Энфилде». 18-летний бельгиец в сентябре забил гол в дебютном матче за национальную сборную.

- У меня нет сожалений [что не получилось остаться в «Ливерпуле»]. Если мной интересовались в 15 лет, если я буду им нравиться, определенно, мою кандидатуру снова рассмотрят. От меня зависит, буду ли я хорош, - заявил Доку Ouest France.

Юный футболист остался под впечатлений от встреч с Юргеном Клоппом, Садио Мане, Джорджиньо Вейналдумом и Стивеном Джеррардом. Его контракт с «Ренном» рассчитан до лета 2025 года.