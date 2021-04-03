Клопп метит в топ-четвёрку: «Ливерпуль» предельно спокойно подавил аморфный «Арсенал»

«Арсенал» против «Ливерпуля» – так выглядел второй центральный матч 30-го тура чемпионата Англии после очной разборки «Лестера» и «Манчестер Сити».

Некогда «Арсенал» и «Ливерпуль» входили в так называемую большую четвёрку, но сейчас другие времена. Лет десять назад громадный рывок в своём уровне совершил «Манчестер Сити», временами в верхнюю часть таблицы АПЛ добавляется «Лестер». Это не помешало «Ливерпулю» пройти прошлый сезон на одном дыхании и выиграть чемпионат Англии впервые с 1990 года, но в нынешнем чемпионате банду Юргена Клоппа накрыл нешуточный спад. Мерсисайдцам по итогам сезона попасть хотя бы просто в Лигу Европы (ну или можно выиграть Лигу чемпионов и попасть в её следующий розыгрыш автоматически). Ко встрече с «Арсеналом», который уже привык обитать в середине таблицы, мерсисайдцы подходили с очень скромным багажом двух побед в восьми последних матчах турнира.

«Ливерпуль» провёл первый тайм (да и второй тоже) с акцентированным территориальном преимуществом. «Красные», игравшие в бирюзовой камуфляжной форме, создали к перерыву где-то два-три момента, которые реально могли конвертировать в забитые голы. Однако Салах не подстроился под прострел слева от Мане, Фирмино чуть из-за пределов штрафной запустил мяч рядом с правой штангой, а Милнер с более близкого расстояния пробил левее створа после паса справа Александера-Арнольда. Также отметим, что в конце первого тайма «Арсенал» остался без Тирни, которого Артета вынужденно заменил из-за травмы.

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Во второй половине встречи в плане характера игры ничего не изменилось. «Канониры» по-прежнему делали ставку на оборону, но в таком случае им надо было не пропускать, а они пропустили дважды за короткий промежуток по истечении часа игры. На 64-й минуте Александер-Арнольд навесил со своего правого фланга, и Диогу Жота головой расстрелял левый угол ворот Лено. Вратарь хозяев коснулся мяча, но не более того (0:2). Плюс на 68-й минуте Салах прорвался по правому полуфлангу, оставил не у дел Габриэла и отправил мячик в домик Лено (0:2).

Салах едва не отпраздновал дубль, но всё же позволил Лено выйти победителем из следующего рандеву с ним. Впрочем, другой дубль состоялся всё равно – на 82-й минуте Жота поразил ворота из центра штрафной после выката Салаха справа и продления Мане (0:3). Символично, что гости забивали голы после потерь хозяев на своей половине поля, – «Арсенал» допустил огромное число обрезок.

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Мерсисайдцы доигрывали матч предельно спокойно. Инертные «пушкари» ничего не могли противопоставить своему сопернику, и Артета на бровке поджимал губы, безрадостно наблюдая столь унылое зрелище в исполнении его команды. «Арсенал» терпит первое поражение в пяти последних матчах АПЛ и почти что лишается надежд на попадание в первую четвёрку. А «Ливерпуль», наоборот, приблизился к этой цели, воспользовавшись неожиданным домашним поражением «Челси» от «Вест Бромвича». Но ближайшие матчи у команд – в еврокубках. «Канониры» померяются силами в Лиге Европы с пражской «Славией», а ливерпульцы схлестнутся в Лиге чемпионов с мадридским «Реалом».

Кирилл Иванцов