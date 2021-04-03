Клопп метит в топ-четвёрку: «Ливерпуль» предельно спокойно подавил аморфный «Арсенал»

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03 Апреля 2021, 23:54,
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«Арсенал» против «Ливерпуля» – так выглядел второй центральный матч 30-го тура чемпионата Англии после очной разборки «Лестера» и «Манчестер Сити».
|64' Жота Диогу (0:1)
|68' Салах Мохамед (0:2)
|82' Жота Диогу (0:3)
Некогда «Арсенал» и «Ливерпуль» входили в так называемую большую четвёрку, но сейчас другие времена. Лет десять назад громадный рывок в своём уровне совершил «Манчестер Сити», временами в верхнюю часть таблицы АПЛ добавляется «Лестер». Это не помешало «Ливерпулю» пройти прошлый сезон на одном дыхании и выиграть чемпионат Англии впервые с 1990 года, но в нынешнем чемпионате банду Юргена Клоппа накрыл нешуточный спад. Мерсисайдцам по итогам сезона попасть хотя бы просто в Лигу Европы (ну или можно выиграть Лигу чемпионов и попасть в её следующий розыгрыш автоматически). Ко встрече с «Арсеналом», который уже привык обитать в середине таблицы, мерсисайдцы подходили с очень скромным багажом двух побед в восьми последних матчах турнира.
«Ливерпуль» провёл первый тайм (да и второй тоже) с акцентированным территориальном преимуществом. «Красные», игравшие в бирюзовой камуфляжной форме, создали к перерыву где-то два-три момента, которые реально могли конвертировать в забитые голы. Однако Салах не подстроился под прострел слева от Мане, Фирмино чуть из-за пределов штрафной запустил мяч рядом с правой штангой, а Милнер с более близкого расстояния пробил левее створа после паса справа Александера-Арнольда. Также отметим, что в конце первого тайма «Арсенал» остался без Тирни, которого Артета вынужденно заменил из-за травмы.
Во второй половине встречи в плане характера игры ничего не изменилось. «Канониры» по-прежнему делали ставку на оборону, но в таком случае им надо было не пропускать, а они пропустили дважды за короткий промежуток по истечении часа игры. На 64-й минуте Александер-Арнольд навесил со своего правого фланга, и Диогу Жота головой расстрелял левый угол ворот Лено. Вратарь хозяев коснулся мяча, но не более того (0:2). Плюс на 68-й минуте Салах прорвался по правому полуфлангу, оставил не у дел Габриэла и отправил мячик в домик Лено (0:2).
Салах едва не отпраздновал дубль, но всё же позволил Лено выйти победителем из следующего рандеву с ним. Впрочем, другой дубль состоялся всё равно – на 82-й минуте Жота поразил ворота из центра штрафной после выката Салаха справа и продления Мане (0:3). Символично, что гости забивали голы после потерь хозяев на своей половине поля, – «Арсенал» допустил огромное число обрезок.
Мерсисайдцы доигрывали матч предельно спокойно. Инертные «пушкари» ничего не могли противопоставить своему сопернику, и Артета на бровке поджимал губы, безрадостно наблюдая столь унылое зрелище в исполнении его команды. «Арсенал» терпит первое поражение в пяти последних матчах АПЛ и почти что лишается надежд на попадание в первую четвёрку. А «Ливерпуль», наоборот, приблизился к этой цели, воспользовавшись неожиданным домашним поражением «Челси» от «Вест Бромвича». Но ближайшие матчи у команд – в еврокубках. «Канониры» померяются силами в Лиге Европы с пражской «Славией», а ливерпульцы схлестнутся в Лиге чемпионов с мадридским «Реалом».
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Ливерпуль, Арсенал Лондон, Апл, Английская Премьер-лига, Чемпионат Англии
Арсенал не играет в футбол, Арсенал мучается на поле. две атаки за матч? серьёзно? не понимаю, чего хочет Артета и в чём заключается его план. причём это не Ливерпуль сыграл настолько безупречно, что ничего не позволил создать сопернику. нет. Ливерпуль провёл обычную игру на среднем (для себя) уровне. очень жалко фанатов канониров( xG после первого тайма был 0.06... не 0.6, а ноль целых шесть сотых...
Когда случается сенсация, то обычно говорят - это футбол! Но сегодня матч закончился АБСОЛЮТНО логично - команда из Лиги чемпионов полностью переиграла команду из Лиги Европы. Во дворе пацаны обычно говорят - 1) боишься - значит уважаешь! и 2) против лома нет приёма, если нет другого лома. Создалось впечатление, что Артета ЧЕРЕСЧУР уважает Клоппа - решил испанец против немца сыграть на ничью в домашнем матче изначально. Но не вышло! Во втором тайме "Ливерпуль" додавил хозяев! Поймал себя на мысли, что наконец-то увидел НАСТОЯЩЕГО Алькантару - умного и техничного диспетчера. За эти достоинства его и брали в "Ливерпуль", но весь сезон бразилец был не похож на самого себя. А сегодня его "прорвало"! И сразу у команды пошла игра! Безусловно - Алькантара сегодня лучший игрок матча! Мне - как болельщику "Реала" - сегодня интересно было наблюдать за ближайшим соперником "сливочных" в ЛЧ. Можно сказать - Клопп хорошо подвёл команду к четвертьфиналу и мадридцам будет в этом противостоянии очень не просто!
Очень важная победа для мерсисайдцев. На удивление легко во втором тайме расправился Ливерпуль с канонирами. Есть шансы попасть в ЛЧ в следующем сезоне.