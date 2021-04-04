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​Артета: «Я в шоке»

04 Апреля 2021, 00:33,

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после поражения своей команды от «Ливерпуля» со счётом 0:3.

«Ливерпуль» был лучше во всём. Я беру вину на себя, это моя ответственность. «Ливерпуль» полностью был лучше сегодня. Они выиграли с разницей в три мяча, а могли выиграть и крупнее.

«Ливерпуль» выиграл каждую дуэль, каждый отскок, каждое единоборство. Честно говоря, я в шоке. Я не ожидал такого. Сегодня мы достигли действительно низкого уровня. Такое не должно повториться. Представляя клуб такого уровня, нужно встать и принять этот вызов», - приводит слова Артеты BBC.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Арсенал Лондон, Микель Артета
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